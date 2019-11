Buscarán en San Pedro se castigue severamente a quienes no respeten al peatón

Por: Iram Hernández





Al señalar que es incongruente que una ciudad de primer mundo como San Pedro Garza García no cuente con reglamentos que garanticen la seguridad de quienes integran la movilidad y están en desventaja automóvil, se busca se castigue severamente a quienes atenten contra los ciudadanos de a pie.

A través de una iniciativa entregada en el ayuntamiento, miembros de Acción Nacional del municipio y diputados locales de este partido, para aplicar sanciones más severas a quienes no respeten los derechos de los peatones.

A través de esta medida se busca brindar la seguridad de las personas que se desplazan debido a que falta mucha cultura de respeto a la pirámide de la movilidad donde se debe privilegiar al peatón, los ciclistas, motociclistas y finalmente a los vehículos.

El documento entregado plantea modificar el reglamento de tránsito municipal para que se establezca un apartado especial sobre los derechos del peatón considerando su uso de la vía pública de manera libre y pacífica, contar con señalamientos adecuados claros y precisos banquetas amplias que se le cede el paso así como la educación vial.

Sin embargo destacaron que se está buscando implementar una figura de súper multas para quien viole los derechos del peatón contando como infracciones graves como atropellar peatones y personas con discapacidad así como no ser el paso al peatón y no respetar las zonas peatonales.

"San Pedro no está exento de esto somos el municipio con más vehículos per cápita del país por ello debemos pensar en alternativas en para podernos mover de manera más tranquila y segura revisando siempre al peatón", señaló el diputado local Luis Susarrey.

El congresista apuntó que en la mayoría de estos casos tienen que ver con los conductores y no con los peatones situación que no se da y no se respetan en ningún municipio.

Por ello se pretende duplicar en los salarios mínimos para estas infracciones qué será una tarea que aprobarse sería el primer municipio San Pedro dónde se pone el ejemplo de que el derecho al 14 y se respeta por lo que se estaría aplicando una multa superior a los 5,000 pesos.

Al respecto el presidente del pan municipal sampetrino Mauricio farah destacó la importancia de aplicar estos reglamentos en una ciudad donde hay 250 mil autos que entran y salen del municipio diariamente.

Sin duda otros municipios han copiado de modelo de San Pedro y este es un caso en el que tenemos que exportar que se tomen en cuenta el gobierno actual estás iniciativas para generar comunidad y mejores prácticas entre los sampetrinos y estamos siendo una oposición responsable para también dar aportaciones que generan comunidad.

Se señala que actualmente los reglamentos establecen sólo las obligaciones del peatón pero no se contemplan los derechos situación que también estará en concordancia con la nueva ley de movilidad que se está preparando en el congreso local.