Buscará PAN que Congreso decida sin San Pedro adquiere deuda

Mauro Guerra, líder estatal del PAN, dijo que ya analizan jurídicamente la posibilidad que sea el Congreso quien decida si el municipio adquiere deuda para las Calzadas

| 14/09/2020 | ionicons-v5-c 11:14 | Rosalinda Tovar |

La línea de crédito que se aprobó en el cabildo de San Pedro y que tiene como fin la remodelación de las Calzadas; buscará ser frenada por los panistas desde el Congreso local.

En rueda de prensa, líderes del partido, regidores y legisladores manifestaron estar en contra de la petición, ya que afirman que es innecesaria.

Mauro Guerra, líder estatal del PAN precisó que la solicitud se hará con ingresos propios del municipio, por lo que no se requiere la votación del legislativo, sin embargo analizan jurídicamente esta posición.

"No se debió haber aprobado en el Cabildo y haremos lo propio desde el Congreso; desgraciadamente parece que la solicitud se está haciendo con recursos propios del municipio al 100% con el impuesto predial que pagan los sampetrinos cuando es esa la petición o cuando es esa la aprobación no se requiere que se vote en el Congreso", indicó.

En tanto, el diputado Luis Susarrey señaló que no hay justificación para esta deuda, y por el contrario esto habla de una mala administración.

"Vemos nuestro municipio tristemente con muchísimas obras inconclusas. Es un campo minado, tratar de cruzar San Pedro Garza García hoy en día, las obras están inconclusas"

"Hay dinero pero no se ha sabido utilizar bien, no se han licitado bien las obras; pero eso no tiene que ser el motivo por el que se esté pidiendo una deuda. El día de hoy los gobiernos endeudan muy fácil y se les hace fácil porque el dinero no es de ellos, el dinero de los ciudadanos", concretó.

Ultimaron que harán los posible para que la decisión se pueda votar en el Poder Legislativo, por lo que seguirán revisando de qué manera ponerle un alto; de lo contrario, consensarán con la ciudadanía a través de consultas, misma que ya comenzaron algunos regidores del municipio.