Buscará ONG que diputados donen 30% de su sueldo ante emergencia sanitaria

Víctor David Guerrero Reséndiz, fundador de la organización ViDa, señaló que presentará un oficio en el Congreso del Estado con el propósito de apoyar a los grupos vulnerables

Por: Andrea Rodríguez

Para apoyar a los grupos vulnerables durante esta contingencia, y como una medida de solidaridad, la organización no gubernamental ViDa pedirá a los diputados del Congreso Local que donen 30% de su sueldo.

El fundador de la AC ViDa, Víctor David Guerrero Reséndiz, señaló que presentará un oficio en el Congreso del Estado para que los diputados locales hagan un fondo especial donde lo que donen de su sueldo vaya a grupos vulnerables no alcanzados.

Pues señaló que así como la federación y los gobiernos estatales están poniendo su granito de arena para, ellos también lo hagan.

"Sabemos que hay varias ayudas tanto del gobierno federal y el estatal con programas a adultos mayores, jefas de familia, discapacidad, becas etc. Pero existen familias que no todos tienen alguna ayuda de las que mencione, entonces hay abuelitos, madres y jóvenes que considero como 'No Alcanzables' y a esos seria la ayuda del fondo especial de los diputados", puntualizó el activista.

Explicó que esta propuesta "no es tan descabellada" y además ayudaría a levantar la opinión de los ciudadanos hacia los diputados.

"Creo que esta propuesta viene en forma a los diputados, a los cuales hoy la ciudadanía no los evalúa bien, los ciudadanos tienen una percepción muy mala de los legisladores, por lo que mi propuesta es una plataforma de bien para todos aquellos que quieren contribuir con el bien hacia los ciudadanos.

"Los mismos legisladores pueden realizar las bases para considerar a las familias o miembros de familias que califiquen como 'No Alcanzables' y que del fondo de su donación ellos ayuden de esa forma", comentó Guerrero Reséndiz.