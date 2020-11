Buscará Clara Luz Flores contender por un partido que comparta sus ideales

La edil señaló que necesita encontrar un gobierno con ideas y personas de excelencia que trabajen para que a Nuevo León le vaya bien

| 09/11/2020 | ionicons-v5-c 16:02 | Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, dio a conocer que aún no ha decidido con qué partido irá para contender por la gubernatura de Nuevo León, sin embargo dijo que el partido por el que se decida deberá adecuarse a sus ideales.

"No he tomado ninguna decisión, lo que si es que he dicho que lo que es importante es que vayamos todos a dónde podamos aportarle más valor a Nuevo León.

"(Los partidos) Ellos se tienen que adecuar a los ideales que yo estoy proponiendo", mencionó la alcaldesa.

La edil ha mencionado que se necesita encontrar un gobierno de excelencia, con ideas de excelencia y con personas de excelencia, con el que pueda trabajar para que a Nuevo León le vaya bien.

Agregó que lo que está buscando buscado es que haya un vehículo, a través del cuál pueda unir el mayor número de ideas, de ciudadanos, de personas que quieran el bien de Nuevo León y que no se limite a que sean acuerdos populares los que determinen el rumbo de Nuevo León.

Será en próximos días que la alcaldesa dará a conocer la decisión, en donde, dijo, lo primordial para tomarla será pensando en dónde realmente le puede aportar más valor a Nuevo León.

"Estoy asegurándome de que sea mi participación libre, que sea ciudadana, que sea con convicción, de solo buscar el beneficio de Nuevo León, que sea una participación en dónde realmente le podamos aportar valor a Nuevo León y que sea la posibilidad dónde se puedan unir el mayor número de ciudadanos.

"Lo importante es que todos los días busquemos como contribuir a que Nuevo León le vaya bien, yo creo que nos debemos de olvidar que si los votos, que si los partidos, que si las condiciones políticas o a lo que estábamos acostumbrados", agregó la edil.