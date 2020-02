Buscan transitar a detonar energías en industria renovable

Por: Iram Hernández

La senadora de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Indira Kempis encabezó junto con Global Energy la reunión Cumbre de Energías Renovables en el Club Industrial en áreas de disminuir contaminantes y aprovechar los recursos, así como la factibilidad de detonar esta industria.

Indira Kempis indicó que próximamente se presentará una ley en el Senado que sería la primera en su tipo para México, ya que países como Colombia, Chile y Costa Rica ya la tienen con casos y experiencias que hoy se están conociendo en dos paneles; energías renovables y electrómovilidad.

"Se están sentando las bases de lo que podríamos regular para que esté mercado no sea solamente emergente, sino que crezca, se desarrolle y abra la puerta a nuevas tecnologías, nuevas energías y nuevas economías".

"Tiene algunos incentivos que condensan el uso de energías limpias, fuentes no nocivas para el medioambiente que nos separan del uso de diésel y gasolina o combustibles fósiles, viene en tendencia el uso de electricidad o del nitrógeno para los vehículos y por otra parte, incentivos para la producción y el consumo de vehículos que utilicen esas fuentes de energía y que sabemos que no solamente son los automóviles, si no consideramos desde última milla hasta el transporte público y de carga que es la tendencia global", destacó.

Ante el cuestionamiento de ¿Cómo cambiamos los modelos económicos para que esto sea posible a sabiendas de que tenemos casos de experiencia ya muy exitosos en el país? destacó que para Nuevo León como epicentro de la economía mexicana es necesario saber que hay nuevas empresas, nuevos emprendimientos, tecnologías, por lo que se debe incentivar, para que la vocación tradicionalmente industrial pueda comenzar a voltear a estos nuevos negocios o está nueva forma de emprender otros desarrollos que den sostenibilidad, pero no solamente económica.

"En Nuevo León tenemos un grave problema de crisis ambiental, de calidad del aire y si nosotros comenzamos a emplear energías limpias y a usar estos vehículos que en la forma tradicional que usan combustibles fósiles hoy representan el 40 % de las emociones de carbono. Si nosotros hacemos estás pequeñas modificaciones y empujamos desde una ley federal que se adapte a lo local, vamos a abrir una puerta para que respiremos mejor, descarbonicemos en un futuro y comencemos a pensar que otras economías van a vivir Nuevo León".

La ley tendrá un mes de retroalimentación tras un año de trabajo y estudios con la sociedad civil y la iniciativa privada para posteriormente ingresarla al Senado de la República con la visión de anticiparse al futuro, señaló la Congresista.

Kempis enfatizó que el principal reto es que es muy costoso al referirse a factores como la materia prima, recursos humanos e importación y ejemplifico el caso de los autos eléctricos (Tesla) que son costos, pero que por otro las no son fabricados en la localidad.

"Necesitamos que los costos sean más factibles para producir energía limpia y también para que se cambien las flotillas de autos los de consumo individual hasta los de consumo empresarial y público, incluyendo transporte público, hoy el transporte cien por ciento eléctrico es muy caro y necesitamos crear incentivos para que no lo sea.

"Si cuidar el medioambiente es costoso, nadie lo va a hacer y tenemos que comenzar a transitar a que esto pueda ser accesible", enfatizo.

Durante los foros, los senadores, legisladores locales y federales, investigadores, así como empresarios, intercambiaron opiniones en el Club Industrial sobre proyectos que coadyuven a reducir emisiones contaminantes y mejoras al medioambiente.

Especialistas expusieron iniciativas para un mejor aprovechamiento de los recursos renovables a través de la promoción de inversiones y tecnologías limpias en el país, partiendo de la Ley de Electromovilidad como base para incentivar la transición energética.

Retos, electromovilidad, energía e iniciativas gubernamentales fueron algunos temas a analizar sobre la mesa.