Buscan 'milagrito' guadalupano para tarifas camioneras; reunión sería el 12 de diciembre

Por: Olivia Martínez





La activistadijo que el gobierno estatal está manejando tentativamente el 12 de Diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, como fecha para la reunión del Consejo Estatal delpara analizar el aumento a lascamioneras, y le exigió a El Bronco que, de ser cierto su supuesta postura de "no" al alza, de una vez la publique en el Periódico Oficial.Alegó que agendar el tema en esa fecha es para aprovechar la distracción de los usuarios y activistas, pues se trata de un día festivo, y eso anticipa una amarga Navidad a los ciudadanos.La titular de "Únete Pueblo" desconfió de las declaraciones del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien supuestamente ya dijo que está en contra del incremento."Ayer tentativamente se manejó esa fecha, el 12 de diciembre. Oficialmente no han notificado, pero si él ya dijo que no va, él tiene la última palabra porque lo que hace el Consejo es sólo una recomendación... si él ya dijo que no, que lo publique en el Periódico Oficial, no tiene por qué tenernos padeciendo", advirtió."Le dan largas para que los ciudadanos estén distraídos, el 12 de diciembre, como lo han hecho otras administraciones", criticó.Aclaró que no se trata de decir simplemente "no", sino de resolver la crisis delurbano, que se agudiza con el déficit de camiones, la tardanza en la frecuencia de paso y la inseguridad a bordo de las unidades.Y reiteró: "Él tiene la última palabra. Y si ya dijo que no, lo tiene que publicar".