Buscan impedir que Huasteca, La Pastora y Macroplaza sean controlados por Fundidora

Piden diputados revertir acuerdo que da a Fundidora control de Macroplaza, La Huasteca y La Pastora

23/01/2020 09:55 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

Diputados del Partido Verde Ecologista, de Movimiento Ciudadano y de Morena en el Congreso de Nuevo León exigieron dar marcha atrás a la decisión que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, tomó para que el Parque Fundidora se haga cargo de La Huasteca, La Pastora y la Macroplaza.

Alegaron que es inviable transferir la administración del patrimonio verde a otra área administrativa para que lo controle el actual presidente del Consejo de Administración del Parque Fundidora, Artemio Garza Rodríguez.

Por eso, la diputada Ivonne Bustos, del Partido Verde Ecologista, demandó que Garza Rodríguez rinda un informe sobre el fundamento de esa transferencia, que para los diputados es ilegal, y es que sospechan que la pretensión del gobierno de El Bronco es autorizar eventos privados en esos espacios públicos.

El anuncio hecho por el mismo Garza Rodríguez fue calificado como un mal chiste.

No existe fundamento legal alguno, es una mera ocurrencia, son corazonadas, son chistoretadas, que va haciendo este gobierno, que va dando tumbos, lo peor, que va dando lastima internamente y en otros estados y en la Federación damos lastima, somos una vergüenza, es una pena que no nos pongamos las pilas para poner a trabajar a este gobierno que no tiene ninguna suerte, ninguna proyección para la gente, para los habitantes de Nuevo León, declaró el diputado Horacio Tijerina, de Movimiento Ciudadano.

Y sentenciaron que buscarán echar abajo esa pretensión.

No podemos ceder de manera tan fácil a particulares o a consejos de administración sin tomar en cuenta a la población y a la ciudadanía, aclaró la diputada Celia Alonso, de Morena.

Por separado, la bancada de Morena pidió crear una comisión legislativa especial para darle el seguimiento a lo que está ocurriendo con la depredación en La Huasteca.

Creo que el problema que está suscitándose en La Huasteca, que es de todos sabido, trae muchos temas que vienen de tiempo atrás, consideró el diputado Ramito González, de Morena.

Los diputados advirtieron que buscarán frenar, por todos los frentes, esa transferencia que se pretende consolidar al margen de la ley.

