Buscan en NL castigar a quienes realicen amenazas de tiroteo en escuelas

Por: Rosalind Tovar

Después de registrarse una nueva amenaza de tiroteo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló que buscarán sancionar por esta problemática.

Este miércoles, se registró una movilización en la Prepa UDEM ante la circulación en redes sociales donde se decía iban a llevar a cabo unos "juegos del hambre" en la institución, refiriéndose a un atentado.

Aldo Fasci, titular de la dependencia, expresó que es importante castigar estas acciones, ya que muchas de ellas terminan en broma, por lo que se definirá a que menores se puede sancionar de acuerdo a lo que marca la ley y en otros casos se responsabilizará a los padres.

"Si es importante buscar sanciones, no todos los menores son sujetos a sanciones, eso lo establece la ley, pero no nos podemos quedar así quienes sean sujetos tienen que llevar un proceso", manifestó.

"Y en el caso de los papás hay acciones civiles, aunque sean menores que no están en el rango porque así lo establece la ley, los padres son responsables directamente", precisó el funcionario.

El Secretario mencionó que también deberán homologarse los protocolos en algunos planteles educativos, ya que están trabajando con criterios distintos, ello en el caso de las universidades.

"Hay lugares universidades o no, donde no permiten el acceso a policías y es correcto cuando ya se tiene el tema del menor con los papás, pero hay veces que no, que tiene que ingresar la policía, ese tipo de detalles tenemos que ponernos de acuerdo todos", continuó Fasci.

Resaltó que es necesaria la sanción, puesto que con las amenazas se está provocando un ausentismo del 30% en las escuelas, por la alarma que generan en la población.

En cuanto al caso de la UDEM, el funcionario prefirió reservarse los datos del alumno que elaboró el mensaje, sin embargo afirmó que ya fue detectado.