Busca PRI que se aplace cobro de colegiaturas por contingencia

Francisco Cienfuegos, coordinador del PRI en el Congreso local, pidió a las universidades sumarse a plan de rescate económico para beneficio de los ciudadanos

Por: Yaressi Ortega

En estos tiempos de contingencia y donde los principales afectados son los ciudadanos, el coordinador del PRI en el Congreso, Francisco Cienfuegos, recordó que en el Plan de Rescate Económico que propusieron, incluye la reducción de las colegiaturas en instituciones privadas y Universidades particulares, como medida de apoyo para la economía.

Por ello, hizo un llamado a las instituciones educativas privadas en Nuevo León, para que evalúen esta posibilidad de reducción en el cobro de las colegiaturas.

“Como parte del Plan de Rescate Económico que estamos proponiendo, es necesario y urgente apoyar la economía familiar y, en virtud de que los gastos de operación diaria de los colegios particulares se verán disminuidos de manera significativa por no estar en actividades presenciales, y los gastos de gas y luz se verán reducidos, mientras el agua ya se encuentra condonado por Servicios de Agua y Drenaje, es posible aplicar descuentos en las mensualidades de abril y mayo del presente año.

“También solicito se amplíen los plazos que actualmente tienen estipulados para el pago de las mensualidades y que cualquier retraso menor no genere multas, que las políticas de previsiones económicas que se lleguen a tomar no afecte en la disminución de alumnos becados para el próximo ciclo escolar y que continúen con las clases en línea o con actividades enviadas a través de plataformas tecnológicas para no atrasar el plan de estudios”, explicó el legislador.

Asimismo, el priista, agradeció el gesto de algunas instituciones que notificaron dicha reducción en las mensualidades entre un 15 y 25 por ciento en sus colegiaturas, con el fin de no dañar la economía de las familias.

También dijo que el Tecnológico de Monterrey, lanzó el Fondo de Contingencias para Estudiantes que habla de la condonación de intereses en el pago de sus colegiaturas, créditos y becas extraordinarias.

“Estoy consciente que del cobro de las colegiaturas se asigna el sueldo de sus empleados, por ese motivo, exhorto a las autoridades educativas de las instituciones privadas a que no se afecten las remuneraciones de su personal docente, administrativo y de intendencia, además solicito que retrasen, en la medida de lo posible, compras de mobiliario y equipo”, comentó.