´Bronco´ tranquilo ante decisión del Congreso, dice que diputados respetaron la ley

Por: Rosalinda Tovar

Después que el Congreso local resolviera posponer cualquier sanción contra Jaime Rodríguez, gobernador del estado y Manuel González, secretario general de gobierno, hasta contar con el dictamen de fondo de la controversia constitucional por parte de la Suprema Corte, el mandatario se dijo tranquilo y aplaudió la decisión del Poder Legislativo.

Aunque en principio señaló que no hablaría del tema, Rodríguez afirmó que los legisladores no están trasgrediendo la ley, y el problema es un tema en el que insiste el senador Samuel García.

"Yo les dije que no iba a opinar nunca de eso, estoy mas ocupado en ´chambear´ en estos casos, ya es tema pasado", subrayó.

"Yo siempre he estado tranquilo, nunca he hecho nada malo, no he hecho lo que dicen que hice, véanme mi cara, o me vieron preocupado este tiempo, estoy ocupado en trabajar por los problemas que Nuevo León tiene y este no es un problema de Nuevo León, es un problema de Samuel García que esta aferrado y sigue aferrado", indicó el ejecutivo.

Rodríguez enfatizó en que no entraría en una polémica por el caso, pues se resolverá en tribunales, además que no quiere ´pelear´ con los diputados, ya que le aprobaron el presupuesto.

"Creo que tomaron una decisión de respetar la ley, hay ahí una suspensión y eso es entendible, respetaron la ley, y este tema no se resuelve en el Congreso, se resuelve en tribunales", finalizó el mandatario.