Transportistas tuvieron grandes ganancias, hoy son tiempos difíciles: Bronco

Después que la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León lanzó un desplegado en que argumentan que pasan por la peor crisis, Jaime Rodríguez, gobernador del estado señaló que no solo ellos pasan por problemas, además remarcó que estos tuvieron sus ganancias en el pasado.

| 29/10/2020 | ionicons-v5-c 13:55 | Rosalinda Tovar |

Monterrey, NL.- En entrevista al término del evento virtual donde dio salida a los nuevos vagones de la Línea 3 del Metro, provenientes de China, el mandatario precisó que no se debe cargar al usuario el costo por la situación, así que les pidió a los transportistas hacer un esfuerzo.

"Ahorita todo mundo está pasando por un problema no solamente los empresarios del transporte. Ellos ya habían pasado tiempos muy buenos en el pasado y tuvieron grandes ganancias"

"Hoy son tiempos difíciles para todos no solamente para el empresario del transporte, son difíciles para el propio usuario. Hay miles de personas sin empleo y miles de condiciones en el gobierno, que no tiene dinero no podemos cargarle fiscalmente a nadie ahorita", indicó.

Se le cuestionó al mandatario que estrategia se va a implementar para resolver la problemática de la disminución de unidades, pues los empresarios la achacan al congelamiento de tarifas a lo que se limitó a responder que se encuentra en análisis.

"Tenemos que buscar una solución y en eso está trabajando el Consejo"

"Espero que pronto tengamos algunas ideas. En este momento yo les pediría a los empresarios de transporte, bueno que todos pongamos un esfuerzo de poder dar el mejor servicio", concretó.