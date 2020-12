Bronco: 'El presidente siempre miente'

El gobernador de NL, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que el Gobierno Federal no ha tenido contacto con su administración sobre los apoyos en el combate a la pandemia

| 24/12/2020 | ionicons-v5-c 17:02 | Rosalinda Tovar |

Monterrey.- Al cuestionarlo respecto al apoyo que dijo el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador que daría a Nuevo León, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez señaló que el ejecutivo federal "siempre miente".

Dentro de la rueda diaria de actualización por el Covid-19, se le preguntó al mandatario acerca de los recursos para la compra de pruebas que aseguró la federación mandaría a la entidad, y este respondió que ni siquiera ha tenido contacto directo con el gobierno de la República.

"Desde el principio el Insabi determinó una cantidad (...) y la verdad es que ha sido mínima no ha llegado más que a 25 mil pruebas que ha aportado la federación y nosotros hemos comprado casi 250 mil".

"El presidente siempre miente en sus mañaneras, sería bueno que me eche una llamada el presidente ¿no? que le cuesta llamarme y decirme–Oye Jaime ¿que se ocupa? -, ¿para que me lo manda a decir por las mañaneras? si les llamamos y no contestan esa es la verdad", apuntó Rodríguez.

Reiteró que como lo anunció en días pasados, se va a diferir el pago a proveedores de momento, para que no falten pruebas lo que resta del año del ejercicio presupuestal vigente, y el que entra ya será con otras condiciones.