Brinda Partido del Trabajo su apoyo a Clara Luz Flores

La precandidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, Clara Luz Flores Carrales, recibió este miércoles el apoyo del Partido del Trabajo

| 23/12/2020 | ionicons-v5-c 14:55 | Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- En rueda de prensa virtual que sostuvo con los medios de comunicación, la alcaldesa de Escobedo con licencia, Clara Luz Flores, agradeció el respaldo proporcionado por Asael Sepúlveda, integrante de la dirigencia estatal.

“Hoy el PT está poniendo el ejemplo diciendo: sí, lo que nos interesa son mayores necesidades incluso de trabajo para todos pero también de estudio, de esfuerzo que la gente tiene y que ese trabajo de esfuerzo se reconozca”, dijo la precandidata.

Dijo comprometerse con los militantes para “representar” al Partido del Trabajo y así ganar las elecciones del 2021.

“Yo me comprometo hoy con ustedes a gastar todas las suelas habidas y por haber, así sea necesario no dormir, no comer, hacer el mayor de los esfuerzos para que yo sea digna de la representación que se me otorga hoy del PT”, manifestó.

Al ser cuestionada sobre su llegada como simpatizante, Flores Carrales aseguró que ha sido respaldada por los partidos de la coalición.

“Nos ha ido muy bien, estamos contentos de estar en esta unión de los mejores.

Hoy ya hay mucha gente que se unió a este proyecto, al PT, todos sus miembros, mesas directivas, alcaldes; lo mencionamos ahora, los diputados federales, la mesa directiva local. Tenemos el apoyo y asesoramiento de la Mesa Directiva Nacional y yo creo que esto es una parte muy importante del gran equipo y que no terminará de conformarse hasta que no logremos la victoria mía”, declaró.

Respecto a la alianza a nivel federal “Va Por México” que la integran el PRI, PRD y PAN, no perjudicará, pues la mejor opción es el equipo que ella integra.

“Hay que proponer a los ciudadanos mejores opciones y esta es la mejor opción”, dijo “Creo que el derecho legítimo de cada uno de los partidos a coaligarse es el que ejercimos nosotros a la hora de hacer esta coalición histórica en Nuevo León”

“Aquí se está jugando el futuro de Nuevo León, se está quitando el freno de mano a Nuevo León.”, sostuvo la edil con licencia.