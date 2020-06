'Boicotean' Comisión Anticorrupción; llegan sólo 4 de 11 integrantes

Los diputados de Movimiento Ciudadano difundieron esta foto de la sesión, donde sólo aparecen ellos cuatro.

Tampoco este lunes se pudo instalar la Comisión Anticorrupción, por falta de quórum

Por: Olivia Martínez

Nuevo León.- La Comisión retomaría el análisis de una sanción para el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el secretario general de Gobierno, Manuel González, por el tema de las broncofirmas.

Al pase de lista, sólo se presentaron 3 diputados de Movimiento Ciudadano y 1 del PRI.

Al no haber quórum, no pudo abrirse y no se dio fecha para nueva sesión.

Los legisladores de MC que sí acudieron fueron por MC: Arturo Bonifacio de la Garza, quien es el presidente, Mariela Saldívar y Horacio Tijerina.

Las legisladoras Claudia Tapia, de la bancada independiente; y Delfina de los Santos, estuvieron en el vestíbulo, pero en las fotos que se tomaron de la sesión no aparecen sentadas como los otros 4 legisladores al momento del pase de lista.

La diputada Claudia Tapia, de la bancada independiente, difundió esta foto asegurando que ella sí asistió.

Entre los demás ausentes figuran los 3 legisladores del PAN, 1 del PT y 1 del Panal.

Por disposición del Congreso, no se permitió el acceso de los reporteros al vestíbulo donde sesionaría la Comisión.

El argumento fue que pasaran sólo los legisladores para evitar contagios del coronavirus.

Y aunque es obligatorio que el Congreso hiciera una transmisión en vivo a través de Internet, esto no fue posible.

Al momento del pase de lista, la señal de transmisión marcó como interrumpida.