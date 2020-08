Bodas y XV años regresarían a NL... ¡sin pista de baile!

Foto: Especial

Autoridades estatales analizan la posibilidad de reactivar los salones de eventos sociales; sin embargo, habrá restricciones, como el de las pistas de baile, para evitar aglomeraciones

18/08/2020

Monterrey.- Autoridades estatales analizan la reactivación de los salones de eventos sociales en Nuevo León; sin embargo, esto implicará la restricción de algunos servicios para sus clientes, como las pistas de baile.

Durante la conferencia que el gobierno del estado realiza respecto a la situación del coronavirus en la entidad, el secretario de Economía, Roberto Russildi, señaló que, tras una reunión con representantes de este giro, se ha contemplado la posibilidad de reanudar operaciones.

Incluso, el funcionario detalló que los empresarios se comprometían a eliminar las pistas de baile, esto para evitar la aglomeración de gente y así cumplir con las medidas de sana distancia.

"Ellos (los empresarios) me insistieron que si era necesario, no habría pista de baile, que la quitaban ellos, y que sus gerentes de operaciones y meseros iban a estar cuidando continuamente que no se lleven a cabo estas situaciones", declaró Russildi.

Salones de eventos, otro giro que sigue sin reactivarse en Nuevo León

Aunque ya se ha avanzado en el proceso de reactivación económica en el estado, algunos giros siguen sin poder reabrir sus puertas.

Además de los salones de eventos, otros negocios como casinos, bares, antros, cines y teatros continúan cerrados en Nuevo León.

Este martes, Azteca Noticias y El Horizonte dieron a conocer que varios casinos de la metrópoli regia se han declarado listos para volver a recibir a sus clientes, respetando las medidas de sanidad que contemplan las autoridades; solamente están a la espera de que el gobierno del estado les dé "luz verde" para operar.