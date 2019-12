Avala gobierno de NL indefinición de Congreso sobre sanciones

Por: Iram Hernández

Luego que el Congreso local no definió una sanción para el gobernador Jaime Rodríguez y el secretario general de gobierno hasta resolverse una controversia constitucional, el propio Manuel González, sostuvo que los diputados tomaron "una decisión sensata".

El funcionario estatal aseguró que no hay "suspenso" y avaló el nuevo retraso de la medida que aplicarían los legisladores, hasta que no resuelva la Suprema Corte.

"El Congreso toma una decisión muy sensata al considerar escuchar primero la voz de la Suprema Corte, para luego tomar una decisión, no está en suspenso, se esperará la decisión la hasta que se resuelva el fondo del asunto, no hay ninguna duda de lo que va a suceder.

Como se recordará, ya han pasado cinco meses desde que la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso sancionar a ambos funcionarios, por desviar recursos durante la campaña del "Bronco", para la presidencia en 2018.

Ante el cuestionamiento sobre si la determinación jurídica podría seguir alargándose como el proceso contra el exgobernador, Rodrigo Medina, González negó que pudiera compararse la situación legal que enfrenta en la actualidad.

"No conozco nada de ese señor, Rodrigo Medina, no lo quiero comparar con ninguna de las cuestiones de hoy, no hay siquiera por qué comentarlo", dijo.