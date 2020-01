Autoridades continúan la búsqueda de la pareja desaparecida en San Pedro

Por: Alberto Vásquez

Las investigaciones de la pareja que desapareció aún siguen sin presentar avances, sin embargo se esta trabajando en ello según manifestaron las autoridades estatales.

Aldo Fasci Zuazua señaló que se sigue investigando el caso sin que se haya logrado dar con el paradero de la pareja, señalando que los detalles de la investigación se guarda con hermetismo por lo grave de la situación.

"No, no tenemos información, entonces, se continúa la búsqueda y esperemos encontrarlos pronto y bien, es el único reporte que tenemos, y el reporte no fue en San Pedro, fue el último lugar donde se les vio". Informó Fasci Zuazua.

Según los datos proporcionados en una alerta amber que ya fue difundida, ser trata de Ismael Castillo Mendoza de 48 años y Josefina Montiel Sánchez de 49 años, desaparecieron en la colonia del Valle.

En el reporte se especifica que ambos viajaban en una camioneta Tucson guinda con placas de circulación STG-1624 de Nuevo León, que tampoco ha sido ubicada por las autoridades.

La mujer mide 1.66 metros , cabello castaño ondulado, de complexión regular y tiene un lugar en la mejilla derecha, mientras que el hombre mire 1.68 metros y es de complexión regular, cabello claro, entrecano y corto, llevaba puesto un pantalón de mezclilla, color azul, una chamarra negra y zapatos de vestir.

Presuntamente la pareja desapareció cuando iba a una notaria en la colonia Del Valle, el pasado 29 de enero.