Automovilista se impacta contra cruce seguro en San Pedro

Por: Iram Hernández





Después de que el viernes una unidad de tránsito resultara averiada al mediodía de este sábado, otro vehículo particular también se vio afectado por las islas de cruces seguros instalados sobre la avenida José Vasconcelos en el municipio de San Pedro.

Peatones y conductores han denunciado el peligro que representa este tipo de separador de las vialidades al no estar correctamente pintado o señalado lo que dificulta su visibilidad y ha provocado que algunos vehículos al querer dar la vuelta a la izquierda se atoran con estas barreras que dividen los carriles de la citada avenida.

El accidente de este sábado se registró en el cruce de José Vasconcelos y avenida Guerrero casi en contraesquina del edificio del pan municipal sampetrino causando desperfectos la suspensión hidráulica de un vehículo Mazda reciente modelo además de ocasionar tráfico a los truller un tramo de ambos carriles en las dos direcciones en que corre está transitada ruta.

"El problema es que no planean bien, no informan bien, no ejecutan bien, esos trabajos una vez instalados se deben de pintar rápidamente de color amarillo para que la gente los vea, estamos en una administración a prueba y error", señaló un conductor identificado como Alex.

Los sampetrinos pidieron que se retiren o en su defecto se señale bien esta infraestructura vial que ha generado más problemas que las soluciones Qué se supone debería proporcionar debido a que el riesgo aumenta en la noche porque se complica poder divisarlos.