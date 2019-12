Aumenta empeño; además de IMEI, van por número de serie de aparatos

Más mexicanos empeñan para salir de apuros principalmente el celular; casas prendarias lidian con robados o clonados

Cada vez más mexicanos llevan sus pertenencias a las casas prendarias para salir de un apuro económico, y lo que más empeñan son teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y pantallas, y en menor proporción joyas y herramientas.

En todo México, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (AMESPRE) registra cerca de 48 millones de operaciones por año, o sea que de cada tres mayores de edad, dos acuden a estos negocios.

Esto representa al menos 96 millones de pesos por día, y en promedio cada cliente va buscando un préstamo de mil pesos.

A principios de este año, la AMESPRE tenía afiliadas a 3 mil casas de empeño, pero ya tiene 500 más, es decir, creció 20 por ciento.

De todas las operaciones en el país, el 15 por ciento se realizan en Nuevo León.

En nuestro estado, cada mes se empeñan 45 mil celulares, es decir, poco más de medio millón por año.

Sólo el 3 por ciento de los celulares que los clientes llevan son robados o clonados, pero la AMESPRE rastrea el IMEI, como una medida de seguridad, y no los acepta.

Además, exige identificación, comprobante de domicilio y toma la huella digital, pero para mayor certeza de las operaciones, ahora buscarán el número de serie de todos los aparatos.

"Pero nuestro trabajo no sólo está relacionado con el IMEI, también estamos empezando una base de datos donde vamos a hacer búsqueda del número de serie, el número de serie es más utilizado en todo tipo de aparatos, lavadoras, pantallas, herramientas, instrumentos musicales, cuando nosotros terminemos el proyecto de los números de serie vamos a poder este bloquear cuando se los roban", dijo Juan Carlos Villarreal, presidente nacional de la AMESPRE.

En general, el 90 por ciento de los clientes recupera sus objetos y diciembre es el mes en el que más lo hacen, pues hay más flujo de dinero.

Otro dato: en realidad, la cuesta de enero comienza hasta febrero, pues en el primer mes del año la gente aún puede enfrentar sus gastos, y es hasta el segundo mes cuando resiente la falta de flujo en efectivo.

Esta Asociación tiene convenios con autoridades de la Fiscalía de Justicia para no recibir objetos robados.

Cada vez hay más celulares, ahorita hay más de 110 millones de líneas telefónicas en México, cada vez va a haber más, lo que sí podemos deducir es con apoyo de todos fomentar la cultura de la denuncia, del reporte de robo, por medio del IMEI, sostuvo.

"No hay manera de que el IMEI sea bloqueado y luego desbloqueado, una vez bloqueado el celular ya no funciona ya no tiene ningún uso", aclaró.

La AMESPRE pidió a los clientes empeñar sus bienes sólo en negocios debidamente registrados que exhiban esa afiliación, para no ser víctima de un fraude.