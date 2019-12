¡Atención! Ladrones al acecho en el mes de diciembre

Por: Alberto Vázquez





Debido a que en el mes de diciembre hay mucha circulación de efectivo por la entrega de los aguinaldos, ahorros y sueldos, los ladrones están al acecho en cualquier esquina, para despojar a sus víctimas del dinero que tanto esfuerzo les costó ganar durante todo el año.

Es por esto por lo que la policía de Monterrey realizará el operativo Navidad segura, pero además emitió desde ahora una serie de recomendaciones para evitar ser parte de las estadísticas de la delincuencia como afectados.

Eduardo Sánchez Quiroz, Secretario de la Policía Regia informó que una de las más importantes recomendaciones que dan es no traer el dinero a la vista de todo público, cuidarse al acudir a los centros comerciales y no hablar con desconocidos para evitar ser víctima de estos delincuentes.

"Las recomendaciones que se dan es que cuando lleguen a los negocios a comprar, ya sean tiendas departamentales o tiendas exclusivas es no mostrar todo el dinero al realizar las compras, acompañarse de una persona de confianza, para que en un momento dado le retenga las compras que ya haya hecho y no las vayan a dejar en algún lado donde se las puedan robar, cuidar muy bien y llevar de la mano a los niños, tener cuidado en el manejo de las tarjetas de débito y de crédito, no permitir cuando hagan un pago y les soliciten la firma electrónica, que ni el cajero o las personas que se encuentren detrás de ellos, observen o vean su número de identificación personal". Informó Sánchez Quiroz.

En tanto que para la calle, las recomendaciones del jefe de seguridad en Monterrey, es que las mujeres lleven el bolso pegado al brazo, sobre todo cuando haya demasiadas personas, tratar de llevar de preferencia una bolsa interior oculta, de las más pequeñas para traer el dinero en efectivo ahí, en el caso de los hombres, portar la cartera en la bolsa delantera del pantalón, evitar el diálogo con extraños para impedir dar información. En los cajeros automáticos o instituciones bancarias lo principal es que no le pidan ayuda a extraños, acudir a cajeros donde haya luz mercurial o visitar los cajeros que estén apartados, tener precaución sal salir de los cajeros y detectar si hay alguna persona con actitud sospechosa, inmediatamente acudir con la unidad de policía o alguno de los elementos de infantería, tener mucho cuidado de no olvidar su tarjeta bancaria al momento del retiro por las presiones de las ventas y la cuestión de las prisas que siempre traemos en una ciudad como esta.

Sánchez Quiroz dijo además que no se debe hablar con personas desconocidas al acudir a un banco, ni explicar el motivo por el cual acuden y por lo general cuando sean personas mayores que sean acompañados por otra persona les ayude a realizar los movimientos bancarios.

En tanto que en el transporte público, el comisario general de la policía de Monterrey, recomendó no portar objetos de valor a la vista, para no arriesgarse, evitar usar los aparatos telefónicos durante largos periodos porque provocan distracción y además la tentación de los ladrones, no portar a la vista las laptop, tabletas y evitar las aglomeraciones en las paradas de las rutas urbanas y reportar a personas sospechosas al 911.

Cabe mencionar que en los últimos tres meses, en el área de Monterrey solo se ha presentado un robo en un camión urbano y se logró detener al responsable, gracias al operativo telúrio, de vigilancia permanente a bordo de las rutas urbanas.

Mientras tanto los piñeros operan cerca de los bancos en espera de que salgan las personas con efectivo para después convencerla de que se encontraron una paca de dinero, las cuales están hechas con papeles y billetes falsos, para despojar a las personas de su dinero.

Los sectores donde se ha detectado por parte de afectados es donde hay mucha aglomeración de personas, como lo son plaza comercial Morelos, Juárez y Padre Mier, Juárez y Ruperto Martínez, Arteaga y Félix U. Gómez, la alameda Mariano Escobedo y otros puntos donde se reúne mucha gente.

Entre los timadores que también existen están los jugadores de la bolita, que ya los tienen detectados y que han sido detenidos puesto que engañan a la gente para quitarle su dinero, puesto que trabajan con 5 o 6 personas más que son paleros y que ayudan para que la estafa sea perfecta.

Por último, el funcionario dijo que se tiene una estrecha coordinación con la policía ministerial, quienes cuentan con un amplio archivo de delincuentes que operan principalmente en esta temporada y por medio del cual son identificados cuando cometen algún delito.