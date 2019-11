Aseguran se están formando tres nuevos grupos delictivos en NL

Por: Andrea Rodríguez





Ante la violencia que se ha estado registrando en el estado, fuentes oficiales aseguraron que la mayoría de los casos de violencia se están presentado por la venta y consumo de drogas , pero no precisamente se da por una disputa de cárteles, sino porque se están formando nuevos grupos delictivos que buscan quedarse en la ciudad.

El secretario de seguridad, Aldo Fasci, señaló que 12 de los 15 hechos violentos que se estuvieron registraron en la ciudad desde el pasado viernes, tienen relación con la droga o el alcohol.

"El tema es que 12 de los 15 hasta hoy tienen que ver con drogas, con alcohol eso es muy preocupante, el tema de la venta de drogas, tiene que ver con consumo.

"No es precisamente una disputa entre cárteles, hay también grupos que no pertenecen a uno de los tradicionales, entonces se están creando nuevos grupos delictivos y tenemos que acabar con ellos. Son tres pero yo no les voy a dar el nombre, no les voy a dar publicidad", señaló.

Agregó que los mensajes que han aparecido en algunos de los cuerpos encontrados en la ciudad es algo intrascendente pues el mensaje es la persona que asesinaron.

"Para mí lo que escriben ahí es algo intrascendente, para mí el mensaje es la persona muerta no lo que hayan escrito ahí, a mí el tema es que hubo un muerto o dos o tres y que tenemos que dar con los responsables de eso y evitar que haya más, no nada más dar con los responsables", apuntó el Secretario de Seguridad.