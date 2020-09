Aseguran autoridades que no habrá aumento en tarifa del Metro

Durante el fin de semana se hizo el supuesto anuncio de un incremento de $4 pesos a la tarifa del Metro, sin embargo, el día de hoy esta versión fue negada

Tras haber circulado información sobre un presunto aumento a la tarifa del Metro de $4.50 a $8.50 pesos, hoy el encargado del despacho del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Juan Carlos Holguín, negó que fuera a cambiar el precio del pasaje.

En entrevista previa a la comparecencia en el Congreso del Estado, Holguín explicó que solo se trataba de una análisis financiero hecho en el 2013.

"No, de acuerdo a los análisis financieros que se manejaron en aquél tiempo (2013) con el licenciado Rodrigo Medina, se estipuló el beneficio o costo de 7.50 pesos de tarifa para hacer el análisis financiero, pero eso no quiere decir que la tarifa iba a subir a 7.50."

"No hay instrucción del gobernador, de un aumento. Les vuelvo a reiterar: para poder someter a consideración un aumento, primero tiene que pasar por el consejo"

Dijo que es imposible aumentar la tarifa si antes no ha pasado por el Consejo de Transporte.

"Es completamente errónea ese tipo de situación (aumento), entonces para poder aumentar algún peso la tarifa del metro, primero lo tenemos que someter al Consejo del Metro, después al comité técnico y posteriormente a la junta de Gobierno. Ahorita no tenemos ninguna situación para aumentar el costo, es un análisis"

Por su parte, el titular de Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Noé Chávez Montemayor, dijo que no hay en esta administración intenciones modificar la tarifa del Metro

"En esta administración nunca ha sido un tema la tarifa"

"Hoy en día el consejo consultivo ni está instalado, entonces no hay manera, no sé por qué hacemos algo donde no existe" recalcó el funcionario.

Holguín, insistió en que por el momento continúa el precio del pasaje en $4.50 pesos, como se ha manejado desde hace 17 años.

"Ahorita no hay plan, no hay ninguna situación, no hemos metido a la mesa algún tipo de tarifa en el Comité Técnico del Metro. Sigue la tarifa de 4.50"

Asimismo Chávez Montemayor, aceptó que sí hay un déficit en el Metro pero con los ahorros obtenidos, se han podido sostener.