Asegura Manuel González que Nuevo León está libre de coronavirus

Por: Alberto Vásquez

Hasta ahora el estado de Nuevo León sigue libre de la enfermedad covit-19 también conocida como el corona virus, toda vez que los pacientes sospechosos de esta enfermedad han resultado negativos.

Sin embargo las autoridades no han bajado la guardia y continúa con las medidas de precaución y se sigue analizando los casos nuevos de sospecha que de han presentado desde el pasado jueves.

"No tenemos, otra vez, ningún caso confirmado hasta hace un momento terminando la reunión de seguridad no lo hay, se siguen revisando los dos o tres casos de sospecha pero no hay ninguno, todos los que estaban al principio ya fueron descartados afortunadamente, y creo que son dos o tres casos que se están revisando, pero no hay ninguno conformado". expresó el funcionario Estatal.

Explicó también que en cuanto a las revisiones de personas que llegan de otros países, estás se siguen realizando, y hay recursos suficientes para seguir realizando estás pruebas, y han sido 9 casos sospechosos que la mayoría han sido descartados, por lo que se debe alarmar a la comunidad porque no existe ningún caso confirmado.

Durante la semana que terminó se han estado analizando varios de los casos de sospecha por viajes a Japón y a Italia, sin embargo hasta ahora los resultados han sido negativos.