Asegura Bronco que si la gente no se guarda volverán cierres en enero

Al cuestionar al mandatario sobre si realizarán algún operativo de restricciones como sucedió con el cierre de actividades del fin de semana a principios de diciembre, el mandatario aseguró que no, que será la población la que debe tomar conciencia.

| 29/12/2020 | ionicons-v5-c 12:35 | Rosalinda Tovar |

Nuevo León.- El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, pidió a la población quedarse en casa en la próxima celebración de Año Nuevo, ya que de lo contrario en enero tendrá que cerrar la economía.

“Ya me cansé de ser policía, estarle diciendo a la sociedad que se cuiden; bueno pues lo que hoy vamos a ver es si hay más funerarias o más crematorios”.

Si la gente no se guarda vamos a tener que cerrar en enero gran parte de la economía del Estado de Nuevo León”, sostuvo el gobernador.

Así mismo, el mandatario señaló que el arrancar la vacunación no significa que haya suficientes dosis para la población por lo que exhortó a no relajar las medidas sanitarias.

“Eso nos va a permitir tener un enero más tranquilo, pero si no se quedan en casa vamos a tener que poner catres en los hospitales y vamos a tener que buscar unos espacios más para la gente no hay doctores para atenderlos ya no tenemos doctores para atender a la gente”, anticipó.