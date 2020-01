Asegura AMLO que desabasto de medicamentos está resuelto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya no hay desabasto de medicamentos contra el cáncer

Por: Jesús Vargas

Durante su gira de trabajo por Nuevo León, el presidente abordó las quejas que existen sobre falta de medicamentos contra el cáncer.

El mandatario federal aseguró que no hay desabasto y responsabilizó a una empresa distribuidora del fármaco de ocasionar los retrasos en las entregas.

"Decirles que no les va a faltar, que se tiene medicamento suficiente, que lo que pasa es que las empresas, o mejor dicho, una empresa, que era la que tenía el negocio de surtir el medicamento para el cáncer quiso chantajearnos", señaló el presidente.

Sin dar detalles, explicó que la Secretaría de Salud federal ya hizo un acuerdo con la empresa.

"No surtiendo, no abasteciendo y pensó que con eso nos iba a poner a temblar y no íbamos a resistir las presiones", enfatizó.

En las últimas semanas familiares de pacientes con cáncer, han denunciado la falta de medicamentos que requieren para los tratamientos.

Incluso aseguran, quienes han lo han tenido que comprar, que tienen sobre costo.

"Le digo a los padres, a las madres y a las niñas y a los niños con cáncer que nosotros vamos siempre a estar atentos que no les falten los medicamentos, ya tenemos medicamentos".

El presidente adelantó durante sus conferencias matutinas, cada martes, darán avances sobre el plan de gratitud para salud con el que se busca garantizar la atención médica y dar medicamentos gratuitos a la población.