Asegura Abel Guerra que Clara Luz tendría un plan B con Morena

Por: Iram Hernández





Al ofrecer una charla ante líderes sociales, activistas, políticos y habitantes sampetrinos, de Plan San Pedro (PSP), el exdirigente del PRI en la entidad dejó en claro algunos de los panoramas políticos que se avecinan, donde la participación de la alcaldesa de Escobedo, también su esposa habría tenido la puerta abierta con Morena.

Guerra Garza abordó temas en lo general, pero durante su participación y sin descartar nada sobre la posibilidad de que su esposa se fuera por MORENA, este refirió que en las elecciones pasadas él mismo lo planteó al PRI.

"En las elecciones pasadas no querían que fuera para alcaldesa de Escobedo por mi pleito con la CTM, y les dije, en cada casa esta un voto para mi que es para Clara.

"Sí está arriba y no la quieren postular, pues no va a ser (candidata a la gubernatura) porque no la quieren postular... Voy a ser yo por Morena o por el PAN, estoy invitado por los dos. En Escobedo corran por Clara porque es mi esposa", dejando entrever el acercamiento con Morena.

Es de señalar que durante la charla la comunidad sampetrina se le cuestionó su no involucramiento en el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, por lo que se deslindó ante resultados malos resultados en la gestión del "Bronco".

A lo que Guerra Garza detalló: "Pues porque lo conozco, el trabajó conmigo, es mi compadre, ya lo frecuento muy poco, de conseguirte una firma, de negociar lo hace y si no lo logra, pues te lo inventa y eso causa problemas".