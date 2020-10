"Me parece sorprendente, pero no deja de ser una bendición": artista que plasmó Virgen en Guadalupe

Trece años después, de todas la obras que fueron pintadas en el asfalto, la que había cristalizado Cynthia Arellano, reapareció

Monterrey, NL.- En 2007, Cynthia Arellano ganó un concurso de expresión artística en el cual los pintores reproducen obras clásicas en el pavimento.

Plasmó con barras de gis una figura religiosa; la Virgen de la Anunciación, que midió 3x3 metros en un cajón de estacionamiento.

Durante 7 horas, ella fue plasmando en azul y negro, la silueta de una virgen.

Otros artistas realizaron 30 obras más, entre madonas, ángeles y vírgenes.

Pero Cynthia tuvo una visión días antes del evento.

"Me sorprendió porque yo días antes había pensado me encantaría si yo pudiera pintar esa virgen y casualmente me dieron esa", confesó la artista.

Esta es la única fotografía que logró tomar de la Virgen de la Anunciación, antes de que fuera terminada.

Trece años después, de todas la obras que fueron pintadas en el asfalto, la que había cristalizado Cynthia, reapareció.

Ni todos los fenómenos que han impactado a la ciudad, pudo borrar del todo está figura que resaltó como antaño.

El 8 de octubre, un ciudadano que acudió a realizar un trámite a la presidencia del municipio de Guadalupe, hizo el hallazgo.

Mostrando que al vaciar agua sobre el piso donde fue pintada, la imagen reaparece con mayor realeza.

"Me parece sorprendente pero no deja de ser una bendición y yo soy muy agradecida que llega en un momento donde todos necesitamos ese ánimo, como empujoncito algo que nos diga no estamos solos hay esperanza", expresó.

Desde que tenia 4 años, Cynthia, vecina de la colonia Paseo de las Palmas, en Apodaca, solía pintar.

Siempre ha mantenido un lazo y un diálogo con cada una de sus obras. La de la Virgen de la Anunciación la percibe una mensaje de esperanza.