Artesanos oaxaqueños arman 'trueque' por comida

Ofrecen artesanos oaxaqueños sus productos a cambio de despensas, ya que debido al coronavirus no tienen ventas

Por: Jesús Vargas

Juárez, Nuevo León.- ¿Cuánto vale una artesanía mexicana?

Una despensa. ¡Sí escuchó bien, una despensa!

Algo que en el extranjero estaría valuado en dólares, artesanos oaxaqueños lo regalan a cambio de comida, señala Don Juan.

"Un kilito de maseca, de harina, aceite (ocupamos)".

"Nos faltan muchas cositas, tenemos niñitos, nos hace mucha falta los alimentos".

Todos ellos son oaxaqueños; sacaron a la calle sus productos para ofrecerlo a quien pase por ahí.

"Me gustaría invitarlos a que vengan a visitarnos", pide Leticia Mendoza.

"Queremos que nos apoyen en hacer alguna compra o igual hacer una trueque por alguna despensa, por alguna de nuestras artesanías".

Leticia está a punto de dar a luz; su hijo nacerá en mayo, en plena emergencia por coronavirus.

Tener lo indispensable para su familia y su futuro bebé, depende de lo que venden.

"En este caso igual si la gente nos gusta apoyar, nosotros somos muy trabajadores, nosotros no le estamos pidiendo a las personas nada, nosotros lo que hacemos es cambiar nuestra artesanía por un poco de despensa o de pañales".

También hay enfermos que requieren medicamentos.

Aunque no ha sido fácil la venta de artesanías, el coronavirus agravó su situación.

"Ahora esta jodido el tiempo", dice Zacarías un adulto mayor de la comunidad.

"No hay lana, no hay nada pa´ comer está duro el tiempo aquí, mucha enfermedad, no sale nada de aquí. ¡Qué triste!".

Muchos de ellos apenas hablan español, pues se comunican en su lengua natal: el mixteco.

Con sus manos elaboran alebrijes de madera, bolsas de yute o silbatos prehispánicos.

"Necesitamos despensa, un poquito de dinero para comer, porque no tenemos nada; arroz, frijolitos, maseca, lechita, eso es todo, sopita".

Si usted quiere ayudarlos puede visitarlos en sus viviendas que se localizan a lo largo de la calle Eloy Cavazos, en la colonia Héctor Caballero, en el municipio de Juárez.