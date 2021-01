Detienen a dos por asfixiar a un hombre en clínica especializada en adicciones

Dos hombres identificados como Brayan Alejandro y Erick Alfredo, fuero detenidos por ser los probables responsables de la muerte de un hombre en el Centro De Rehabilitación Crea 2 Proyecto De Vida

APODACA.- A través de un comunicado la Agencia Estatal de Investigaciones, informó sobre la detención de dos hombres Bryan Alejandro de 27 años de edad y Eick Alfredo de 28 años, al ser considerado probables responsables de la muerte violenta de quien en vida llevara por nombre Javier, de 19 años de edad.

Los hechos ocurrieron el pasado día 30 de Diciembre de 2020 a las 03:45 horas, en el interior del Centro De Rehabilitación Crea 2 Proyecto De Vida, ubicado en la Calle Miguel Alemán No. 202 en la Colonia Zacatecas en Pesquería, Nuevo León

De acuerdo con testigos y derivado de las investigaciones, se tiene conocimiento que la víctima tenía una semana de haber ingresado al Centro de Rehabilitación, por lo que siendo el día 29 de Diciembre de 2020 alrededor de las 22:40 horas, el ahora occiso se encontraba gritando muy fuerte y decía que lo soltaran, ya que estaba amarrado a la cama de pies y manos en forma de estrella, esto para evitar que se hiciera daño a sí mismo, siendo alrededor de la 01:00 horas del día 30 de Diciembre de 2020. Brayan se levantó de su cama y pide permiso a Erick quien es servidor del Internado, de ponerle una mordaza de tela a la víctima, por lo cual Brayan busca un pedazo de tela grande y se lo mete en la boca a la fuerza y después se dan cuenta que el ahora occiso ya no se movía, ni gritaba, por lo que acuden a revisarlo y ya no respiraba, por lo cual lo trasladan a bordo de un vehículo al Hospital UNEME ubicado en calle Jose López Portillo, Centro de Pesquería Nuevo León, en donde confirman que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de SEMEFO para su respectiva Autopsia de ley determinando los médicos legistas la causa del deceso: Asficia por estrangulamiento.