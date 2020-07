Repara electrodomésticos buscando pagar sus quimioterapias

A pesar de ser una persona vulnerable, Gilberto no se rinde y arregla aparatos electrodomésticos para poder mantener a su familia y costear su tratamiento pata combatir el cáncer

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

Nuevo León.- Hace un año, Gilberto de 41 años, padre y esposo de cuatro hijos, recibió una dura noticia.

Los médicos le informaron un diagnóstico de cáncer, no se dio por vencido y decidió enfrentarlo con apoyo de su familia.

En su momento logró vencerlo, pero en el mes de abril del 2020, la enfermedad invadió otra parte de su cuerpo.

"A mí me salió un tumor enfrente del páncreas en la boca del estómago de hecho no he podido trabajar", expresó.

A pesar de ser una persona vulnerable no se rinde y arregla aparatos electrodomésticos para poder mantener a su familia.

Aunque a veces recae.

"Realmente no quiero que mi esposo se quede que salga el adelante que salgamos victoriosos más que nada".

El mes pasado pudieron costear una primera sesión de tratamiento contra el cáncer.

Gracias al apoyo de algunas instituciones y los pocos trabajos que ha realizado Gilberto reparando abanicos y otros aparatos.

Pero ahora enfrenta otra dura situación.

Alto costo de su tratamiento

Por ejemplo en esta nota médica emitida por el Hospital Universitario, el tratamiento de quimioterapia le costó en junio de este año 9 mil 800 pesos.

te puede interesar Crea con técnica y sazón una exitosa salsa de chiles secos

Un mes después es decir en julio los mismos medicamentos para su quimioterapia ascendió a 48 mil pesos, algo que resulta imposible pagar a esta familia.

"´El ya llevó su primer tratamiento gracias a Dios el dinero eran 9800 de 9800 me subió a 48 mil es el mismo tratamiento", explicó su pareja Reina.

Ante la complicada situación económica y de salud que enfrentan, no pierden la fe de salir victoriosos.

Pero van contra el tiempo en la lucha contra el cáncer.

Gilberto, habitante de la colonia Noria Norte en Apodaca, se empeña a seguir trabajando buscando recursos para pagar por su tratamiento médico.

"Si quieren un trabajo, pues yo el trabajo se los puedo hacer yo sé que no puedo trabajar pero yo haré hasta lo imposible con tal de seguir con mi tratamiento", señaló Gilberto.

Ante el aumento en los costos de su tratamiento, la cifra ronda los 200 mil pesos por lo que hoy piden el apoyo para no quedarse en el camino.