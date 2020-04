Arrancan sanitización de espacios públicos en Monterrey

Un total de 45 personas, repartidos en turnos de mañana y tarde, realizarán las labores de sanitización en el centro de la ciudad

Por: Andrea Rodríguez

Monterrey, Nuevo León.- Como parte de las medidas para enfrentar la pandemia del Covid-19, el municipio de Monterrey inició la brigada de sanitización, que estarán llevando a cabo 104 elementos de las diferentes delegaciones de la Secretaría de Servicios Públicos y quienes estarán repartidos en cinco zonas.

El alcalde Adrián de la Garza Santos señaló que esta medida no debe relajar las otras más que se han establecido por la autoridad, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir manteniéndose en casa.

"Esto no debe de relajar las medidas que ya se han establecido con anterioridad, que son principalmente el aislamiento social, es decir tratar de no salir de casa, solo hacerlo en caso de una actividad extrema o quien realice labores esenciales de las marcadas ya por el decreto federal.

"El estarse lavando las manos, gel antibacterial en caso de que no tengas jabón y agua a la mano en ese momento, son de las principales medidas que ya hemos estado comentando", comentó el alcalde.

De la Garza indicó que la media es necesaria para una ciudad como Monterrey, que viene siendo el centro de una ciudad metropolitana, donde también circula gente de otros municipios y se aplica para los casos en que alguien deba salir por alguna urgencia y tenga que usar los parabuses, plazas, el teléfono público del municipio.

"Que se esté sanitizando constantemente las áreas de espacios públicos más concurridos de la ciudad, era muy importante para nosotros", agregó.

Las sustancias que se estarán rociando en los espacios públicos tienen una duración de 24 horas y son sustancias cuarentenares, así como sales cuarentales, de armonio diseñadas para la sanitización de áreas y superficies, las cuales no son tóxicas y matan el 99.9 % de germenes y virus que están en el área, así como el coronavirus.

"Siguen las medidas de contingencia, no se van a salir de la casa, la policía va a estar haciendo el exhorto correspondiente para quienes no deban salir de casa, no lo hagan.

"Para quienes tengan la extrema necesidad porque tengan que ir por algún medicamento, alimento o porque tengan un trabajo de los llamados esenciales, para esas personas que tengan esa extrema necesidad estamos sanitizando en la medida de lo más que podamos abarcar", señaló de la Garza Santos.