Arman protesta en Monterrey tras caso de Giovanni López

Foto: Web

Por evitar que se presentaran disturbios en la marcha, el secretario de seguridad indicó que salieron a vigilar las calles de la ciudad 5,000 elementos

Por: Andrea Rodríguez

Un pequeño grupo de manifestantes, de alrededor de 25 personas realizó una protesta en la Macroplaza, en Monterrey, por el caso Giovanni López, quien murió presuntamente a manos de policías de Jalisco.

El movimiento de jóvenes, quienes no fueron respaldado por alguna Organización No Gubernamental de Nuevo León, se toparon con un fuerte despliegue de elementos de Fuerza Civil en las escalinatas del Palacio de Gobierno.

Los manifestantes no supieron decir que organización los convocó, solamente acertaron a decir que respondieron a una invitación realizada en redes sociales.

Durante la manifestación los inconformes portaron carteles con frases como "Justicia para Giovanni", ¿Quien me cuida de la policía? y gritando frases como "Giovanni no murió, la policía lo mato", "La policía no nos cuida, violan, acosan y asesinan", esas mismas frases utilizaron para gritarles a los uniformados, los cuales respondieron con su lema "Fuerza Civil, Proteger y Servir Proteger y Servir, Fuerza Civil Por mi corazón,la patria Por mi patria, la vida Fuerza Civil, con honor, valor y lealtad serviré a Nuevo León Y qué venimos hacer, a mantener la paz".

Al respecto el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, informó que detectaron que grupos ligados al narcomenudeo trataron de infiltrarse en el movimiento, pero que fueron desactivados.

Sin dar detalles, aseguró que se realizaron algunas detenciones y se pudo desactivar "un grupo de tapados", como los que realizaron disturbios durante los años 2009 y 2010 y que estaban relacionados con grupos delincunciales.

Agregó que para evitar actos vandálicos se lanzó el despliegue por los llamados que se estuvieron haciendo a través de redes sociales y donde se hablaba de la asistencia de más de 2,800 personas que acudirían a marchar.

Precisó que en el operativo en total participaron 5,000 policías entre efectivos de fuerza civil y municipales.