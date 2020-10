San Pedro pagará a Telmex por retiro de postes en Las Calzadas

De acuerdo al municipio, ellos no podrían retirar los postes sino se llegaba a un acuerdo con la empresa

Nuevo León.- En Sesión de Cabildo, por mayoría de votos, el municipio de San Pedro aprobó pagarla $1 millón 300 mil pesos a la empresa Telmex para que puedan llevar a cabo el retiro de postes de Calzada Del Valle y Calzada San Pedro.

Aunque el Secretario del Ayuntamiento, José Dávalos señaló que se intentó llegar a varias negociaciones con la empresa, esta fue la que pudieron lograr y accedieron debido a que se busca destrabar y concluir de manera inmediata la obra del retiro de los postes.

Sin embargo, aunque señalaron que es urgente terminar los trabajos para dejar de afectar a los comerciantes y locatarios de Las Calzadas, los regidores Brenda Tafich, José Mario Garza Benavides, Marcela Dieck, Juan Gabriel Ramírez Conde, Ernesto Chapa y Karla Flores votaron en contra, pues señalaron que no es justo que el municipio tenga que pagar por esos trabajos que le corresponden a Telmex.

"Me parece que estamos entregando este negocio en bandeja de plata, no es justo que la infraestructura que tuvo un costo de los ciudadanos se le otorgue.... no es correcto que se gaste dinero del municipio en favor de una empresa", indicó el regidor José Mario Garza.

La regidora Brenda Tafich agregó que no es justo que con los impuestos de los sampetrinos se pague el retiro de postes, pues agregó que además de eso Telmex todavía está pidiendo una cuota de más de $70,000 pesos a los comerciantes para enlazar sus líneas a la red subterránea.

"La negociación que hicieron se me hizo pésima, se me hace totalmente inconcebible que con los impuestos de los sampetrinos le pasen a empresas privadas para instalar infraestructura para dar un servicio privado más aún cuando le están cobrando a los locatarios una cuota de 70,000 pesos o más.

"No se me hace congruente que por un lado estamos pidiendo un crédito y por otro lado estamos dejando morir a los empresarios y locatarios de Calzada Del Valle", mencionó la regidora.

Por otra parte, la regidora Venecia señaló que no es un favor para la empresa sino que se está buscando la manera de brindarle a los ciudadanos acceso a los servicios que necesitan.

"Esta pandemia afectó a todos los negocios, incluido Telmex como cualquier otra empresa, no es ningún favor, más bien es agarrar la responsabilidad como municipio de asegurar que nuestros ciudadanos tengan los servicios", comentó.