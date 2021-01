Aprovechan vacunación masiva contra la influenza

Durante esta segunda jornada de vacunación las autoridades de Salud en la entidad, que encabeza Manuel De la O Cavazos, informaron que en dos días se han logrado aplicar cerca de 13,000 dosis.

Ayer, a bordo del auto, familias enteras aprovecharon para inmunizarse. El trámite fue más que rápido: si acaso duraban cinco minutos en la fila.

Fotogalería: Acuden miles a vacunarse contra la influenza a drive thru de la Arena Monterrey

"Muy bien, no tardamos nada, sólo el tiempo que estuve nomás dando los datos, me traje a la familia para estar bien protegidos. Anteriormente me habían dicho que no me la pusiera