Aprovecha Manuel de la O brigadas como si anduviera 'en campaña'

"Aquí me encuentro en el parque La Pastora hoy domingo, vacunando... La verdad hemos tenido una gran afluencia en el parque la Pastora, aquí está todo mi equipo y rápidamente los vacunamos, no los entretenemos", mencionó el secretario en su video en vivo.

En dicho material audiovisual, transmitido en Facebook, se puede observar cómo las personas se acercan a saludar al funcionario e inclusive a tomarse fotografí as, como si estuviera en "campaña". Inclusive en sus redes sociales el secretario ha publicado fotografías en compañía de los ciudadanos.

En su publicación, Manuel de la O también aprovechó para "presumir" que su hija Alejandra lo acompañó a la brigada, sin embargo, también lo hizo en la rueda de prensa diaria de Covid-19.

"También me acompaña mi hija Alejandra, es residente de la especialidad de medicina, hoy me dijo no tengo guardia te puedo acompañar a vacunar