Aprovecha amistad con secretario de gobierno de NL para violentar a su exesposa

Michelle Karren Campos denunció violencia familiar por parte de su expareja Miguel García González, quien además de golpearla constantemente, aprovechó su amistad con el secretario general de Gobierno, Manuel González, para utilizar su aparato de seguridad para catear la casa donde vive y quitarle la custodia de sus hijas

El caso de Abril, una regiomontana que sufrió salvajes agresiones a manos de su ex marido y que terminó con su muerte violenta en la Ciudad de México, es tan solo uno de los muchos de los episodios que son ignorados por las autoridades.

La sampetrina Michelle Karren Campos, de 42 años, fue sometida a la violencia familiar. Denunció a su pareja Miguel Ángel García González.

La instructora de gimnasia y pilates concedió una entrevista a Azteca Noticias en la que narró el infierno que vivió junto a su expareja que le arrebató a sus tres hijas.

"Las agresiones físicas, la primera fue en febrero del año pasado, fue después de una cena del colegio de las niñas llegamos y le dije que me quería divorciar y me contestó, te quiero chingar".

"Nos fuimos a la casa, le dije no aguanto esta situación empezó a agredirme, el pelo estrujarme y me tiró al piso. Desde novio eran los celos y controlador posesivo", relató.

Las agresiones se hicieron más frecuentes, pero aún así Michelle se aferraba a vivir con el enemigo que tenía en casa.

" Ya cuando vas teniendo hijos, uno como mujer haces todo por tu familia. También la presión social".

El 7 de septiembre vino otro ataque en su domicilio en el municipio de San Pedro. " Yo tenía una orden de protección que no se me podía acercar y pues entró a la casa a las 7 de la mañana se saltó la barda. Fueron golpes estrujos tiradas al piso, de hecho tengo una cicatriz aquí es una cicatriz que el me dejó y acá tengo otra", señaló la afectada.

Su pareja fue encarcelada por tres días, pero fue dejado en libertad. Michelle logró obtener el divorcio, tras 12 años de matrimonio de lo que había iniciado como una historia de amor que no tuvo final feliz.

Pero el 27 de noviembre del año en curso, con orden de cateo, un actuario del poder judicial con apoyo de un grupo de policías de Fuerza Civil arribó a su domicilio ubicado en la calle Río Caura 437 en la colonia del Valle.

"Llega la policía con armas largas 7 de la mañana y tocan yo no quería abrir, casi tiran la puerta tengo cerrojos yo tengo que ser desalojada de mi casa", explico Michelle.

Las autoridades le entregaron un documento con la orden de protección girada por un juez de lo familiar Gerardo García Ramírez.

Le retiraron la custodia de sus hijas de 4, 6 y 8 años, argumentando la autoridad judicial un supuesto descuido según consta en el expediente.

"Él ha estado tres días en la cárcel, arraigo domiciliario por golpes está con su amantes y cómo lo dejan salir. Él argumenta eso que yo les doy comida sin grasa a las niñas. La testigo Martha que es la sirvienta, por ella fue que me las quitaron, ella testificó contra mi que yo no les daba galletas, pan. Que las niñas lloraban lo cual no es cierto".

Una pericial de un siquiatra determinó que Michelle, padecía una enfermedad mental, sin embargo ella lo niega."Nunca lo he visto nunca, el pone que yo tengo una enfermedad mental no se de dónde, estoy perfectamente bien hay gente que me conoce".

Pero, quien es Miguel Ángel García González, según Michelle, es uno de los hombres de confianza del Secretario de Gobierno Manuel González.

"Él se tiene que salir de donde él trabaja, él se ostenta en trabajar con el secretario de gobierno del estado, es como su mano derecha, pero por debajo.

"Yo nada más veía los maletines de millones de pesos pasar en mi casa por eso es que haces , le pregunté y no me supo decir nunca. Yo estaba en mucho peligro", reveló Michelle.

En fotografías que mostró Karren Campos, se puede apreciar a García González con Manuel González.Incluso en eventos privados y con jefes de seguridad.

La afectada proporcionó supuestas evidencias de la cercanía que hay entre su ex marido y Manuel González.

En dichos mensajes de telefonía el Secretario de Gobierno le menciona que Michelle intentaría revelar asuntos personales y le pide negociar con un mejor esfuerzo el problema familiar. La ex pareja de Michelle, le contesta que así lo hará.Y finalmente el funcionario estatal concluye escribiendo: "YA TENDREMOS TIEMPO DE DESQUITE".

Actualmente ella ha ha sido apoyada con acompañamiento legal y sicológico por la Asociación Civil Venumia.

Pidió a las autoridades justicia.

"Que chequen mi caso y que me ayuden a recuperar a mis hijas yo lo único que quiero es estar con mis chiquitas. Estar con ellas educarlas, levantarme con ellas", concluyó Michelle entre lágrimas.

