Apoya ex alcaldesa de San Pedro a Miguel Treviño con firma para reelección

El edil también recibió el apoyo por parte del exgobernador del estado, Benjamín Clariond

| 22/11/2020 | ionicons-v5-c 18:30 | Andrea Rodíguez |

Desde el pasado 20 de noviembre, el alcalde Miguel Treviño se encuentra en su campaña de recolección de firmas para su reelección en San Pedro, y esta mañana como parte de este proceso, recibió el apoyo de la ex alcaldesa de dicho municipio,

La mañana de este domingo en el Parque Los Olivos de la colonia Jerónimo Siller, el edil recibió el apoyo de más de 350 ciudadanos, entre los cuales, una de las firmas de apoyo fue de Teresa García Segovia de Madero, quien fuera alcaldesa del municipio del año 1997 al 2000.

"La primera vez lo apoyé y desde el principio dijimos que su plan era ir por la reelección, así que sigo apoyándolo porque además creo que ha hecho un gran trabajo en la administración, y la prueba es toda la gente que vino a firmarle", mencionó García Segovia.

Tras darle su firma de apoyo, la ex alcaldesa señaló que entre las fortalezas que tiene Miguel Treviño de Hoyos están el conocer las necesidades del municipio, ampliar la movilidad del municipio y restaurar lugares del municipio.

"Reponer las vías de comunicación que verdaderamente estaban destrozadas por que desafortunadamente no se había invertido mucho en ello, y sobre todo hermosear el centro del municipio y las Calzadas, y arreglar el sistema pluvial del municipio", agregó.

Además del apoyo de la ex alcaldesa, el edil sampetrino también recibió, la mañana de este domingo, la firma del ex Gobernador y ex alcalde de Monterrey, Benjamín Clariond Reyes-Retana.