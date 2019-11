Aplicará la legítima defensa, en negocios y en el trabajo

El Congreso Local aprobará la reforma penal que amplía el derecho de la legítima defensa de los ciudadanos a los comercios y sitios de trabajo, ya no sólo en el interior de su casa, con lo que se entiende que no se les procesará por lesiones ni por homicidio cuando se demuestre que actuaron en defensa propia

Noticias de hoy - 12/11/2019 10:05 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

El viernes de la semana pasada, un asaltante fue abatido cuando ingresó a un negocio.

Y esta semana, el Congreso de Nuevo León aprobará la reforma penal que tenía pendiente, que es la de ampliar el derecho que los ciudadanos tienen a la legítima defensa.

Por ahora, el derecho a defenderse de delincuentes cuando éstos intenten atentar contra su vida o despojarlos de su patrimonio lo tienen los habitantes sólo dentro de su casa, pero el beneficio se extenderá cuando estén dentro de negocios y sitios de trabajo.

Y así, no se les procesará por lesiones ni por homicidio, siempre y cuando se demuestre que son víctimas y que actuaron en defensa propia, de su familia o de su patrimonio y del ajeno que haya estado bajo su cuidado.

Según el proyecto de dictamen de reforma del artículo 17 del Código Penal de Nuevo León establecerá que la ampliación de la legítima defensa se dará cuando la agresión ocurra:

1.- En el domicilio convencional

2.- En el domicilio en el que esté su familia (aun cuando no sea su domicilio convencional)

3.- El domicilio ajeno respecto del cual tenga alguna obligación de resguardo, cuidado o defensa

4.- El lugar de trabajo o negocio

5.- El lugar donde estén bienes propios o ajenos respecto de los que se tenga obligación de resguardo.

Ya el PRI y el PAN están de acuerdo, pero otras bancadas se oponen.

La promovente de la reforma, la diputada local del PAN, Claudia Caballero, garantizó que el tema se aprobará.

La duda es si la legítima defensa aplica o no dentro del auto.

Según la diputada, si eso ocurre, el juez resolverá.

Y el líder de los diputados del PAN lo descartó.

"El vehículo no, no viene así... no está contemplado", aclaró.

La ampliación de la legítima defensa no debe confundirse con los derechos que ya existen en la Constitución Federal, en su artículo 10, para que los ciudadanos posean amas dentro de su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y para portar armas en determinados casos, condiciones, requisitos y lugares, condicionado a cumplir con una ley reglamentaria.

Los legisladores dialogarán con el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, quien se opuso a que los ciudadanos anden armados.