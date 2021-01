Aplica IMSS tercer lote de vacuna contra el Covid-19 a personal de salud

Al finalizar de aplicar las dosis, en el estado estarán inmunizados más de 16,000 médicos, enfermeras, y personal que forma parte de la primera línea

| 13/01/2021 | ionicons-v5-c 16:01 | Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- Después de recibir las dosis que se repartieron en los diferentes hospitales del IMSS, tras la llegada de casi 10,000 vacunas al estado, el instituto inició la aplicación al personal médico que está en primera línea y atiende a pacientes Covid.

La vacunación se llevó a cabo en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2, 17, 33 y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25, en el municipio de Monterrey; del HGZ No. 4, en Guadalupe; del HGZ No. 6, en San Nicolás, y del HGZ No. 67, en el municipio de Apodaca.

Tras finalizar la inmunización para el personal de salud, se espera que se comience a vacunar a los adultos mayores.

En el estado, el personal de primera línea comenzó a ser vacunado el 29 de diciembre tras la llegada del primer lote con 1,950 dosis, posteriormente el 7 de enero se continuó la vacunación del segundo lote que llegó con 4,875.

Con este nuevo lote con 9,750 vacunas, que llegó la noche del martes al estado, Nuevo León logrará vacunar a un total de 16,575 personas, que forman parte de quienes atienden pacientes Covid.

El Hospital Universitario también dio a conocer que este miércoles inició la vacunación de su personal médico.

"Hoy empezamos a vacunar al personal de salud en las instalaciones del HU; de un lado del edificio atendemos a pacientes con #COVID y del otro lado vacunamos para detener la pandemia. Es un momento histórico para nuestra comunidad médica", mencionó el jefe del Departamento de Infectología del Hospital universitario, Adrián Camacho.

El IMSS informó que con el apoyo de los servidores de la nación del gobierno federal, la mañana de este miércoles inició en los hospitales Covid-19 la aplicación de la dosis para los trabajadores que brindan directamente atención a pacientes con esta enfermedad.