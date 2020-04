Aplauden Ong´s que federación dijo NO a la cremación de muertes por Covid-19

Integrantes del colectivo Familias Fuertes por Nuevo León calificaron como positiva la decisión de la Secretaría de Salud, pues con ello se permitirá a los familiares despedirse se sus seres queridos

Después del anuncio que hizo ayer la Secretaría de Salud a nivel federal acerca de los lineamientos sobre el manejo de cadáveres por coronavirus de no cremar los cuerpos, porque esto atenta contra la Ley de Víctimas, activistas aplauden la decisión y señalan que los estados deberán acatarla.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell explicó que dicha normativa dice que no debe ocurrir este procedimiento ya que en todo momento se debe tener la posibilidad de buscar a las personas desaparecidas y de cremarlas interfiere en ese proceso; además dijo que no existía sustento en términos de salud que comprobara los contagios.

Por ello el presidente de Familias Fuertes Unidas por Nuevo León, Juan Manuel Alvarado calificó este criterio positivo pues de lo contrario las familias se enfrentarían a un doble duelo y con esta alternativa les permitirá despedirse de su ser querido.

"Consideramos positiva esta reconsideración del gobierno federal que ya en su momento pasará al acuerdo establecido entre gobernación y salud ya que el primer aspecto es la ley de victimas, esta bien eso en la argumentación de legal para evitar alguna equivocación en cuanto al reconocimiento de cuerpos", expresó.

"El segundo punto es la familia, a nosotros nos interesa que la familia no viva dos duelos, porque el primer duelo es la partida y el segundo es que se planteaba no verlo mas", continuó el activista.

Añadió que seguramente en próximos días se definirán la normas para los procedimientos funerarios, en donde las familias como los servicios deberán tomar las medidas necesarias de cuidados sanitarios.

En tanto, Carolina Garza, activista social y ex diputada local aplaudió la medida con fundamentos científicos ya que hasta el momento no hay evidencia de contagios por estas vías.

"No hay ninguna norma, a nivel internacional tampoco había ninguna. No se había comprobado a través de la ciencia si las personas fallecidas podrían contagiar creo que es una decisión buena que no los van a obligar a la cremación es una buena noticia para las familias de México", indicó.

Además, precisó que el estado deberá asumir este ordenamiento federal pese a que este ya había planteado que se decretaría la cremación en Nuevo León como ya se hizo en Coahuila.

"El gobierno lo que tiene que hacer es no tomar decisiones por la libre, sino decisiones totalmente científicas y sobre todo decisiones a nivel nacional que a través de la Secretaría de Salud se hayan puesto de acuerdo y sean decisiones de esta, es lo mas sano para el país no podemos caer en postura radicales cuando no tenemos la evidencia", concretó.