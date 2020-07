Apertura de gimnasios, bares y casinos se pospone un mes más

Foto: Especial

Desde que comenzó la pandemia, en marzo, se tiene dicha disposición, plazo que desde entonces se ha extendido mes con mes

Por: Rosalinda Tovar

Monterrey.- Aunque aún no se presentan las cifras de los diez indicadores del semáforo estatal, el gobierno ha decidió aplazar nuevamente la apertura de gimnasios, bares y casinos, extendiendo la suspensión de sus actividades hasta el 31 de julio.

La medida se estableció en el mes de marzo, sin embargo el estado alarga esta disposición ante la pandemia por el covid-19, pues argumenta que estos lugares son sitios de aglomeración.

"Se amplía y se establece hasta el día 31 de julio de 2020 el periodo de vigencia del ACUERDO 1/2020 relativo a las acciones preventivas ante la situación de COVID-19 en el Estado de Nuevo León, en el cual se estableció la medida de seguridad sanitaria consistente en la suspensión de trabajos o de servicios que brinda casinos, cines, gimnasios, bares, cantinas, teatros y todos aquellos establecimientos que en virtud de los servicios que otorgan al público implican una aglomeración de la población", se lee en el acuerdo del Periódico Oficial.

Esta situación agrava la situación en la que se encuentran 100 mil empleados de este sector, a decir del líder del Sindicato de Trabajadores del Entretenimiento y Servicios de Nuevo León, Félix Coronado pues hasta hace poco se brindaba un "salario solidario", pero que al continuar con esta suspensión ya no es posible dar el apoyo.

"No, ya no hay solvencia, ya las empresas no alcanzan solvencia, del 100 por ciento de las empresas , el 80 por ciento ya no tienen solvencia; si esto se dispara drásticamente, va a ser muy penoso,se están perdiendo empleos, los que laboran de la industria del entretenimiento hablamos de 100 mil, de los casinos son 10 mil", indicó.

"Dudaron tres meses dando la solvencia, apoyando con los convenios y apoyaron con el salario solidario, hace tres meses se reformaron otros convenios para buscar, antes se les pagaba el 70, a los tres meses terminaron pagando el 50 que era un salario solidario que hablábamos del salario mínimo, después de esos tres meses que se terminaron, ellos ya no pudieron pagar , ¿como les exiges?", apuntó.

Coronado mencionó que mañana sostendrá una reunión virtual con el Secretario de Economía, a fin de establecer iniciativas que permitan reanudar sus actividades y confirmen que no son lugares donde se aglomeran las personas, pues se cuentan con protocolos de seguridad que facilitan la dispersión de la gente.