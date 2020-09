Aparece dueña de perrita abandonada; dice en ningún momento la fue a tirar

Dueña asegura que la mascota está en su casa y en ningún momento la fue a tirar como se evidenció en un video difundido en redes sociales, ya que se salió sin que se dieran cuenta

| 25/09/2020 | ionicons-v5-c 07:15 | - Jesús Vargas |

Las imágenes del presunto abandono de una perrita causaron indignación.

La mujer que grabó este video asegura que el conductor de la camioneta negra abandonó a un perro sobre la avenida Bernardo Reyes, en Monterrey.

Se trata de una perrita de dos años que iba detrás del vehículo.

Sin embargo, una mujer que se dijo dueña de la mascota, asegura que los hechos no fueron como se narraron.

"Es que salimos y el perrito nos sigue en la camioneta, y yo no lo vi y como vivo en donde grabaron el video a dos cuadras, y yo no lo había visto, yo llegó a la casa, la perrita está afuera y voy viendo el video que están agrediendo a mi familia, me están agrediendo a mi, la perrita está aquí y en ningún momento la fui a tirar", dijo Brenda González.

La perrita vive en su casa, pero ese día se salió sin que ellos se dieran cuenta.

La mujer señala que desde la publicación del video, ella y su familia han recibido insultos.

"De hecho porque ya hasta están diciendo que vieron que yo aventé a la perrita de la camioneta, en qué cabeza cabe".

Ella es vecina de la colonia Constituyentes del 57, en Monterrey, y asegura que después del incidente recuperaron a la mascota.