Anuncia gobierno de NL no habrá distribución de cerveza a partir del 3 de abril

En rueda de prensa, el gobernador de Nuevo León manifestó que la cerveza no es considerado como un producto indispensable

Por: Rosalinda Tovar

Dentro de la rueda de prensa de actualización por coronavirus, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón manifestó que al no ser considerado como un producto indispensable no habrá producción ni distribución de alcohol.

Lo anterior tras precisar que al no haber la producción no habrá venta de esta bebida a partir del 3 abril, ello por disposición de la federación.

"No habrá producción se cierran las empresas cerveceras se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas a partir del 3 de abril en todo el país", apuntó.

Puntualizó que esto no significa que hay ley seca en la entidad, no obstante que de ser necesario los alcaldes decreten la medida.

"Yo quede con los presidentes municipales que si no hay distribución que no haya venta, punto. Que decreten la ley seca si es necesario, la decretaran, en el caso de Nuevo León pero lo están unificando en el país. Porque si se vende en Coahuila o Tamaulipas, no queremos llegar a esas diferencias", concluyó.

Exhortó a no realizar compras de pánico por el producto, puesto que esto incrementa la posibilidad de contagio, el cual no vale la pena por adquirir alcohol.