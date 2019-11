Anuncia estado que ya hay comprador para dron

INFO7

Por: Rosalinda Tovar

De manera oficial, el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, informó que ya hay un comprador del dron, que ha sido objeto de una gran polémica y que derivó en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, de ser así la venta sería por 1.5 millones de dólares.

Mediante una rueda de prensa, el funcionario expuso que ayer recibió una carta intención de la empresa Cambridge International System, en la que hizo la oferta para adquirir el aeronave no tripulada UAV-MX1, resaltando que se llegó a esta decisión, tras la presión política que surgió en torno a la compra.

"Me da mucho gusto que venga una empresa tan grande como Cambridge y detrás de ellos Northrop Gruma a pedirnos una tecnología que nosotros rechazamos que aquí en Nuevo León no quisimos por hacer un escándalo político; vamos a perder una tecnología que yo defendí pero que no compré, aunque no la compré, porque yo si la quisiera usar", expresó.

"Esta oferta o carta de intención es para adquisición o renta hasta por año y medio; y en esa parte nos ofrecen que además de pagar la renta, darnos un aeronave nueva", indicó.

Señaló que es la primer propuesta que se recibe, sin embargo hay un gran interés de esta empresa que trabaja con 44 países y que colabora con Northrop Gruma Corporation, industria de seguridad reconocida a nivel mundial, por lo que comenzarán con un proceso en la administración de patrimonio, para que se revisen los términos jurídicos para poder hacer la transacción, ya sea en la compra directa o subasta.

"La ley no prevé que tengamos de esta tecnología y que alguien venga y nos ofrezca comprarla y menos del extranjero; los abogados tendrán que revisar esto, determinar si hay que hacer una subasta o si se tiene que acudir directamente", precisó.

Fasci puntualizó que la oferta económica es conforme a como se compró la aeronave que fueron $25 millones de pesos más IVA, no obstante, se tendrá que ver en la parte fiscal, porque el estado no cobra este impuesto.

El funcionario, aseguró que esta transacción no anularía las investigaciones que persisten respecto al caso, por la compra del aparato, y en caso que se determinara alguna irregularidad, se podrán aplicar las sanciones correspondientes, remarcando que de concretarse no habría daño al patrimonio del estado.

"Si la Fiscalía requiere alguna inspección, debo declarar como abogado y muy a título personal que si acaso hubo alguna irregularidad, la venta no anula la investigación ni anula que se pueda perdonar si es que hubo alguna irregularidad", apuntó.