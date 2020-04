Antes del coronavirus ¡Eramos felices y no lo sabíamos!

En un mundo inmerso en la tecnología, lleno de redes sociales, irónicamente llega una pandemia que nos hace preocuparnos por nuestra familia, nuestros seres queridos, por el vecino, por los demás

Por: Patricia Hernández Agüero

Cuando muchas personas alrededor del mundo celebraban la llegada del año nuevo 2020 llenos de felicidad y propósitos, jamás se imaginaron que unos meses después viviríamos un panorama de incertidumbre ante una enfermedad que se desconocía y para la cual hasta la fecha no hay una vacuna.

Inmersos en un mundo tecnológico que nos provocaba mantenernos 'preocupados' por nuestro celular, nuestras redes sociales, los números de reacciones de 'Me gusta' o el número de veces compartidas de nuestras publicaciones, irónicamente fuimos sorprendidos por una enfermedad que se propagó tan rápido como avanzaba la tecnología en nuestros días que apenas y nos dio tiempo de reaccionar, una enfermedad que nos sacó de nuestro egoísmo e individualismo para hacernos pensar en nuestra familia, amigos, vecinos, y el mundo en general.

Pues ahora con las múltiples medidas para evitar la propagación del coronavirus, como el aislamiento social principalmente, hacemos una reflexión y nos damos cuenta de que "estábamos mejor cuando creíamos que estábamos peor".

Y bastó que nos quitaran nuestra libertad, nuetra tranquilidad, la estabilidad económica de alguna u otra forma y sin duda también nuestra paz mental, para darnos cuenta de que eramos felices y no lo sabíamos.

Ahora por todo eso que hace unos meses nos quejábamos, por los días de ir a trabajar, por la fiesta a la que no teníamos los ánimos de ir, el tener que visitar a los papás, con los que quizá algunos tenían meses sin hablarles, o incluso hasta sin verlos, hoy las personas quizá obligadas por la situación de un virus, nos vemos obligados a añorar.

En medio de las políticas de los gobiernos que cada país vivía y las protestas de sindicatos, empleados pidiendo mayores salarios, hoy todo eso se traslada a un panorama económico de incertidumbre en todo el mundo, en donde algunas empresas se verán obligadas a cerrar provocando que miles de personas pierdan sus trabajos y tendrán otra carga 'sobre sus hombros' ¿qué llevar como sustento a sus hogares?, situación que combinada con el estrés puede provocar otros problemas en la familia y por ende repercutir en los hijos si es que se tienen.

Escuchamos de la 'guerra' de aranceles entre Estados Unidos y China, quizás sin prestarle mayor atención, hoy estamos al pendiente cómo se mueve la economía en el mundo en medio de esta pandemia.

¿Cuántas veces dijimos mañana visito a mis papás? o cuántos planes dejaste para mañana sin saber que una día el mundo cambiaría drásticamente para mantenernos en un confinamiento ¡de locos! que aún no sabemos cuando va a terminar.

Un día dijiste "no quiero ir más a la escuela, estoy cansado o no me gusta", y entonces un día ya no volvieron los niños y estudiantes a llenar los salones de clases, hoy ellos mismos se preguntan cuándo han de regresar para ver a sus compañeros y maestros.

Eramos felices y no lo sabíamos, se repite esta frase alrededor del mundo. Por que aún con las preocupaciones diarias, comparado con lo que hoy experimentamos resultan mínimas y hasta deseamos en más de una ocasión regresar a ese tiempo que no valoramos.

Antes de la pandemia los parques públicos eran ignorados por los niños que preferían estar 'conectados' a su celular o su tablet, no tenían ni idea de cómo divertirse en ellos, la misma rutina de los padres también les impedía llevarlos a jugar, hoy lo que sobra es tiempo y no sabemos cómo lidiar con él, hoy los niños piden a 'gritos' salir a esos parques para ser 'libres' de jugar, hoy ha sido suficiente de estar 'conectados'.

Algunas personas hoy valoran incluso los detalles más mínimos de la vida que antes nunca se imaginaron extrañar.

Los mejores científicos trabajan día con día para encontrar una cura a esta contagiosa enfermedad, mientra tanto invitan a la población a seguir las diversas medidas de protección para evitar la propagación del Covid-19.

La interrogante está en que si al terminar esta pandemia volveremos a ser esas personas egoístas preocupadas por la falta de tiempo para pensar en uno mismo, o volveremos más humanos y preocupados por el bienestar de las personas en nuestro entorno

Y tú, ¿Eras feliz y no lo sabías?