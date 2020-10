Analizarán aplicar multa con trabajo social a quien no use cubrebocas

Después del amago que hicieron en días pasados las autoridades estatales sobre endurecer las medidas para la población por la pandemia del Covid-19, la Secretaría de Salud considera aplicar multas administrativas, como barrer las calles u otras, a quienes no utilicen el cubrebocas

| 21/10/2020 | ionicons-v5-c 16:59 | Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- Después del amago que hicieron en días pasados las autoridades estatales sobre endurecer las medidas para la población por la pandemia del Covid-19, la Secretaría de Salud considera aplicar multas administrativas a las personas que no utilicen el cubrebocas en vía pública.

En la rueda diaria de actualización, Manuel de la O Cavazos, titular de la dependencia ratificó que van a utilizar la fuerza pública a quienes no acaten las recomendaciones sanitarias, entre las que se analizará que quienes no usen dicho artículo hagan trabajo social.

"Voy a platicar con el Consejo de Seguridad en Salud que aquellas personas que no utilicen cubrebocas en vía pública se pueda multar. A ver quiero hacerles una pregunta ¿Que les parece eso? ,¿les parecería bien que se implementara una multa? a lo mejor no económica puede ser una sanción administrativa", indicó.

"Que hagan trabajo, que limpien las calles las personas que no lo utilicen, yo creo que pueda ser una buena propuesta y que se modifique la ley, porque es un riesgo a la salud muy importante", continuó el funcionario.

Remarcó que hay muchas personas ´irresponsables´ y lanzó un llamado a los alcaldes a ayudar en las labores de vigilancia de sus municipios.

"Estoy convencido que si no entienden vamos a utilizar la fuerza publica, hay muchas personas irresponsables. No se arriesguen, no arriesguen a las demás personas"

"Voy a hablar con los alcaldes alcaldesas, también tienen que hacerle más frente. NO es posible que porque quieren lanzarse de candidatos ´no yo no puedo hacer nada´, ´es que lo va a ver mal la sociedad´, ¡No! Hay que actuar así, hay que actuar con fuerza", concretó.