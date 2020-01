Añadirá TEPJF más documentos para sancionar al Bronco

Por: Andrea Rodríguez

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación agregará más documentos al expediente del caso de "bronco-firmas" y en próximos días estaría dictando una nueva sentencia y medidas de apremio contra los legisladores.

La acción podría realizarse aproximadamente en 15 días, esto luego de que el pasado 20 de diciembre, el senador Samuel García interpuso una queja en contra de los diputados locales por cometer desacato, al no sancionar a Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco".

"Hacerles saber que ayer por la tarde me notificaron el acuerdo del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación, relativo al incidente de incumplimiento de Jaime Rodríguez "El Bronco".

"La magistrada Gabriela Villafuerte Coello me notifica ayer por la tarde que ya está cerrada la instrucción para votar y dictar el acuerdo correspondiente a este incidente. Nos está notificando que se va a agregar al expediente, en primer lugar, la resolución del Congreso en la cual comunica el impedimento legal para cumplir, es decir, este exhorto que se sacaron de la manga las bancadas que no son Movimiento Ciudadano, para decir que no se podía votar el dictamen", comentó el Senador.

Por lo que dijo espera que el árbitro electoral decida sobre la "rebeldía" por parte del Congreso y advierta la aplicación de medidas de apremio si no se aprueba el dictamen de sanción al Bronco.

García apuntó que se va agregar la suspensión otorgada por la Suprema Corte que es la controversia 310, además de un escrito que presentó Manuel González contestando el incidente de incumplimiento y será a partir de esta notificación que se dictará el acuerdo plenario que corresponde.