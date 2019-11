Amplían plazo a la Red Estatal de Autopistas para endeudarse

Los diputados reclamaron porque la Tesorería estatal les entregó el proyecto en un formato complicado para verlo

Por: Olivia Martínez

En el 2016, durante el primer año del gobierno de El Bronco, la Red Estatal de Autopistas recibió autorización para adquirir deuda o colocar certificados bursátiles hasta por 9 mil millones de pesos para terminar el Arco Vial desde el municipio de Juárez hasta el de Allende, pero de esa cantidad no ha ejercido cerca de mil 740 millones de pesos.

Y este martes, la Comisión de Presupuesto del Congreso de Nuevo León discutió si le autorizaba o no extender un año el plazo otorgado a fin de que tenga hasta diciembre del 2020 para concretarlo.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, puso el dedo en la llaga por la cuantiosa cantidad que no se había ejercido y exigió no tratar el tema hasta contar con más información, pero no tuvo éxito.

"Aunque sea un financiamiento previamente autorizado, no se cumplió con ese financiamiento en el plazo otorgado, debe de cumplirse con los requisitos de la Ley de Disciplina Financiera, no se están acreditando", dijo.

Sin embargo, por mayoría de votos la Comisión decidió ampliar un año el plazo.

En la misma Comisión, se inició la revisión del presupuesto general para Nuevo León en el 2020.

Los diputados reclamaron porque la Tesorería estatal les entregó el proyecto en un formato complicado para verlo.

Y aseguraron que se aprobará antes del 20 de diciembre, cuando termina el período de sesiones sin necesidad de irse a tiempos extras.