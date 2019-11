Amenazan con tiroteo en la Prepa Tec de Santa Catarina

Noticias de hoy - 21/11/2019 08:02 a.m.

Por: Estrella Gracia





Una amenaza más de tiroteo en un plantel educativo se registró este miércoles, fue en la Prepa Tec de Santa Catarina.

El mensaje fue escrito en una de las paredes del plantel, en el que señalaba un supuesto alumno estar deprimido y que hoy jueves habría un tiroteo.

"Depressed I need help. Snooting soon 21/11/2019 (Estoy deprimido, necesito ayuda. Un tiroteo esta cerca).

Ante esto el campus público un comunicado en el que informó que se incrementaría la seguridad en el plantel.

Las clases no fueron suspendidas pero si justificaran las faltas de todos aquellos estudiantes que no quieran acudir por seguridad.

Al exterior del plantel permanecen unidades de policía municipal.