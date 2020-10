Amador Medina Flores renuncia tras 20 años en el PAN

El ahora ex militante del Partido Acción Nacional señaló que tras su salida ya ha comenzado a recibir invitaciones para platicar y unirse a nuevos proyectos

| 21/10/2020 | ionicons-v5-c 20:54 | Andrea Rodríguez |

NUEVO LEÓN.- Tras 20 años de militancia y al señalar que no le han dado la oportunidad de representar al partido en una elección, el ex secretario de seguridad de Monterrey y ex regidor de Guadalupe, Amador Medina Flores, presentó su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN).

"Tomé una decisión de renunciar al partido después de 20 años de militancia en el mismo, creo que el partido como tal tiene bien establecidos sus reglamentos, su doctrina, pero cuando no hay cabida para uno hay que saber retirarse a tiempo.

"Me fui porque creo que donde no estás invitado ¿para qué vas?, tengo muchos años ahí y cada vez es más lejana la posibilidad de representar a mi partido en un elección y quien decide eso cree que no tengo los méritos propios, yo pienso todo lo contrario, tengo la capacidad académica, la capacidad y preparación que me ha dado la vida con tantos cargos públicos y privados que he ocupado de niveles importantes", mencionó Medina Flores.

El ahora ex militante del PAN, señaló que tras su renuncia ha recibido diversas invitaciones a platicar para unirse a un proyectos, sin embargo señaló que antes de cualquier decisión quiere poner su cabeza en orden.

"He recibido un sin número de invitaciones, estaré escuchando, platicando, viendo, si en algunas de esas posibilidades podemos empatar lo que pienso de cómo debe de ser un gobernante para esta ciudad, tomaré alguna decisión.